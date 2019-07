Senpharma édition 2019 : Une vitrine privilégiée pour lever les voiles sur les maux du secteur.

Depuis sa toute première édition lancée en 2011, le salon du médicament de Senpharma réunit chaque année tous les acteurs du secteur de la santé qui entre professionnels, évoquent les véritables défis, enjeux et perspectives de la parapharmacie.

Pour cette année, ce congrès a connu des innovations majeures en plus de la participation d'environ 500 pharmaciens de la sous-région. Outre la problématique des faux médicaments qui polluent le continent noir, les journées du 24 et 25 juillet permettront aussi aux participants de dégager des pistes en guise de solutions par rapport au thème retenu à cet effet : "quelles politiques pour une meilleure prise en charge des maladies chroniques en Afrique?"