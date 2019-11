Senelec / Retour à la normale des tarifs : Pape Demba Biteye apporte des précisions

Interpellé sur un éventuel retour à la normale des prix, le directeur général Pape Demba Bitèye a bien tenu d’apporter des précisions à ce sujet. Selon lui, « la Senelec est une entreprise régulée et il y a une formule de contrôle de revenus. 70% de ces revenus sont liés au combustibles et le prix de ce dernier n’est pas fixe. Ainsi, la Senelec est obligé de s’adapter au marché ». « Les tendances ont montré que ces dernières années, le combustible a augmenté, ce qui fait que les ressources que la Senelec doit mobiliser pour satisfaire sa clientèle augmentent aussi », fait-il savoir. Il fait savoir aussi que l’exploitation future du gaz naturel pourrait être une solution quant à une nouvelle baisse des prix. Et, en ce moment, la Senelec est entrain de réaménager certaines centrales afin d’être prête au moment venu.