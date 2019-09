Senelec : Journées portes ouvertes à la centrale électrique du Cap des biches

Depuis le 11 septembre 2019, la SENELEC organise la première édition de ses journées sociales et environnementales, initiées par M. Pape Mademba Bitèye, directeur général de la SENELEC. C'est donc dans ce cadre qu'une visite in situ s’est faite à la centrale électrique du Cap des biches par des étudiants pour leur permettre de s’initier aux métiers de la SENELEC.

Selon M. Ousmane Fall, chef du département des compétences et du développement, "cette journée a été initiée dans le cadre d'un partenariat avec des écoles de formation professionnelle. Ces étudiants auront la possibilité de faire des stages en milieu professionnel ainsi que de se familiariser aux métiers de la SENELEC." Par ailleurs, cet événement est accompagné d' actions sociales telles une journée de solidarité et de don de sang...