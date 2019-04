Sénégambie : Les journalistes sportifs continuent à jouer pleinement leur rôle pour le raffermissement des liens

Les journalistes sportifs du Sénégal et de la Gambie continuent à jouer pleinement leur rôle pour le raffermissement des liens entre le Sénégal et la Gambie. Sports journalists' association of The Gambia (Sjag) a tenu samedi le 10th National sports Awards, au cours duquel des responsables de médias ont encore souligné l’importance d'avoir une nouvelle approche qui s’inscrit dans le cadre d’un effort global des deux pays à faire mieux dans la coopération. Abdoulaye Thiam, président de l’Association nationale de la presse sportive (Anps) et son homologue gambien de Sjag, Moussa Sisse sont convaincus que les médias ont un rôle considérable à jouer dans la cohabitation fructueuse et pacifique entre le Sénégal et la Gambie...