Sénégambie / Journée de libre-circulation des personnes et des biens : Un bel exemple d'intégration des peuples.

Le Ministère de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie du Sénégal dirigé par Mr Mbagnick Ndiaye, en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Intégration régionale et de l'Emploi de la République de Gambie sous la houlette de Mme Isatou Touray, ont tenu "une journée de libre circulation des personnes et des biens en Sénégambie", dans la ville frontalière de Karang.

Une cérémonie aux allures de forum, qui s'est déroulée ce jeudi 1er Mars en présence de délégations africaines représentant différentes ambassades des pays membres de le Cedeao. Mais également de différentes couches sociales et administratives de la localité, chefs de quartier, chefs coutumiers, dignitaires etc.

Ce concept original tend à raffermir les liens entre les deux pays que sont le Sénégal et la Gambie, lever définitivement les tracasseries auxquelles sont confrontées les populations au niveau des frontières, et faire en sorte d'appliquer entièrement les protocoles d'accord signés dans le cadre de la libre-circulation des personnes et des biens.

Par ailleurs l'intégration des peuples doit favoriser une bonne mise en œuvre de la vision de la Cedeao : "Passer d'une Cedeao d'États à une Cedeao des peuples" Cela passera par des initiatives du genre visant à impliquer les peuples et les mettre au fait de la vision globale de la Cedeao.