« Sénégalisés » en mode fast-track en avril : À la date du 10 septembre, les navires Fu Yuan Yu avaient encore un numéro… chinois.

Libération révélait, documents à l’appui, qu’en mode fast-track, l’Agence nationale des affaires maritimes (Anam), avait, entre le 31 mars 2020 et le 17 avril 2020, «sénégalisé» provisoirement, puis, délivré des licences de pêches à 7 navires chinois.







En effet, trois jours auront suffi, à l’Anam, pour donner des certificats de nationalité aux sept bateaux «Fu Yuan Yu » avant de leur accorder des immatriculations sénégalaises. Or, comme nous l’écrivions, dans le dernier rapport de la Commission consultative d’attribution des licences de pêche (Ccalp), publié en février 2020, aucune demande de promesse de licences n’a été enregistrée au nom de FT2, la société qui exploite les navires en cause.







Selon nos informations, l’Anam a «sénégalisé» ces navires chinois à la suite d’une lettre du ministre des Pêches en date du 27 mars 2020. Alioune Ndoye répondait (enfin) à la missive numéro 00065/FT2/Dg du... 02 juillet, adressée à son prédécesseur, Aminata Mbengue Ndiaye, qui n’avait pas donné suite.







Dans la lettre en question la directrice générale de Ft2 Dakar Sarl demandait «l’autorisation d’achat et de sénégalasition des navires Fu Yuan Yu 9881,9882, 9885, 9886, 9887, 9888 et 9889».







Alioune Ndoye lui répond : «(...) En retour, je vous informe que s’agissant d’une part, d’unités déjà attributaires d’une promesse de licence par ma correspondance numéro 00737/mpem/dpm/mga du 1er juillet 2019, et, d’autre part, du complément de dossier transmis à l’Agence nationale des affaires maritimes (Anam), je vous marque mon accord. S’agissant des formalités relatives à l’octroi du pavillon sénégalais, conformément aux dispositions réglementaires, je vous prie de bien vouloir prendre l’attache de l’Anam, sis à Sacré- Cœur Pyrotechnie, près de la Senelec Grands comptes, Dakar ».







Ainsi, à la date du 17 avril 2020, tous les navires étaient «sénégalisés» avec une rapidité inouïe. Une source proche du secteur : « La procédure pour sénégaliser un bateau de pêche est très complexe. Elle commence par une demande adressée au ministre de la Pêche. Ensuite, il faut un rapport de visite du navire dans son pavillon d'origine.



Par la suite, il y’a la radiation du navire dans son pavillon d'origine avant que l’Anam ne soit en mesure, après les visites techniques, et le paiement des frais afférents, de donner une immatriculation provisoire. Ils ont fait très vite quand même ». Ce processus a-t-il pu être fait entre le 27 mars et le 17 avril 2020 ?







Autre curiosité : Greenpeace, qui surveillait il y’a quelques semaines, les navires de pêche industrielle dans les eaux sénégalaises sur la base des données du système d’identification automatique (Ais), a fait une grosse découverte.







Il se trouve que les Fu Yuan Yu affichaient un code... chinois, ce qui signifie qu’il s’agissait, selon les données d’identification Ais, de navires qui avaient toujours la « nationalité » dédiée au code.







En effet, les registres des pavillons sénégalais attribuent aux navires des numéros Mmsi (identité du service mobile maritime), de sorte qu’en changeant de pavillon, ils devraient recevoir un nouveau numéro. Dans le cas des navires Fu Yuan Yu, il s’agirait, après cette «sénégalasition » du code Mid 663 des autorités sénégalaises.







Toutefois, ces navires utilisaient tous le code Mid 412, qui est l’un des codes attribués à la Chine. Dans sa réponse à Greenpeace, la société Ft2 a indiqué qu’elle aurait rempli des formulaires pour demander de nouveaux numéros Mmsi en avril dernier, mais, jusqu’au 10 septembre passé, les 7 navires utilisaient toujours un numéro Mmsi chinois.







Or, selon la loi sénégalaise, les navires battant pavillon étranger ne sont autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises que si un accord a été conclu entre le pays auquel les navires appartiennent et l’Etat. Etant donné qu’il n’existe aucun accord de pêche bilatéral entre le Sénégal et la Chine, et que les navires affichaient à la date indiquée un «numéro chinois » malgré leur «sénégalisation », on peut légitimement se poser des questions.







