Sénégal zéro déchets : Le ministre Abdou Karim Fofana lance le programme "Plan d'urgence Dakar"

Décidément, le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique est déterminé à combattre l'insalubrité et l'encombrement de la place publique, surtout dans la capitale.

En effet, ce mardi tard dans la soirée, vers les coups de 00h, le ministre Abdou Karim Fofana accompagné de son staff et des éléments de l'UCG, a lancé le programme "Urgence Dakar".



En clair, ce projet va mobiliser plus de 500 personnes qui vont assurer le balayage des grandes artères de la capitale.

Il s'agira, selon le ministre Abdou Karim Fofana, "d'expérimenter de nouvelles méthodes avec des balayages nocturnes, pour assurer la propreté de la capitale".



La phase pilote de ce projet concerne quatre communes, à savoir principalement les communes de Dakar-Plateau, Fann/Point-E/Amitié et les grandes artères de Dakar.



Le ministre s'est également félicité du bilan mi-parcours depuis le lancement des opérations de désencombrement et du programme sénégalais.

"La sauce est en train de prendre et ce qui est rassurant c'est qu'au bout de la deuxième édition des journées de nettoiement, les entreprises se sont mobilisées, ainsi que les populations pour participer aux opérations", dira le ministre de l'urbanisme et du logement, Abdou Karim Fofana...