Sénégal zéro déchet : un Projet de loi pour la création d’une Brigade spéciale de lutte contre les encombrements annoncé

Après le vote de la loi sur le plastique, le Chef de l’Etat entend prendre à bras le corps la question de la salubrité au Sénégal à travers le programme « Sénégal zéro déchet, le Sénégal propre ». Et pour permettre une gestion plus efficace de cette question, il a annoncé un projet de loi portant sur la création d’une Brigade spéciale de lutte contre les encombrements, l’aménagement de fourrières et la modification des amendes pour encombrement de la voie publique. C’était lors du traditionnel message à la Nation.

« Le Gouvernement a déjà engagé les opérations de désencombrement. Elles seront poursuivies sur l’ensemble du territoire national avec l’appui de l’administration et des collectivités territoriales. Un programme d’aménagement paysager urbain, de traitement et de valorisation des déchets, sera aussi mis en place sans délai, pour des villes vertes, zéro déchet. En outre, le gouvernement proposera un projet de loi portant sur la création d’une Brigade spéciale de lutte contre les encombrements, l’aménagement de fourrières et la modification des amendes pour encombrement de la voie publique », a dit le Chef de l’Etat.

Il a par ailleurs rappelé l’instauration du Grand Prix du Président de la République pour la Propreté et la Journée mensuelle du nettoiement, dont la première édition dira-t-il, se tiendra dès ce samedi 4 janvier 2020.