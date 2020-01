Sénégal zéro déchet: création d’une brigade de lutte contre les encombrements : le satisfecit du Directeur exécutif de l’ANB

Le Directeur exécutif de l'Autorité Nationale de Biosécurité (ANB), un organe rattaché au ministère de l’environnement et du développement durable a réagi positivement quant à l’annonce du Chef de l’Etat d’un projet de loi portant sur la création d’une Brigade spéciale de lutte contre les encombrements, l’aménagement de fourrières et la modification des amendes pour encombrement de la voie publique. Il a salué aussi le discours « précis et concis » du Chef de l’Etat qui a rappelé « les acquis et les perspectives » qui attendent les sénégalais en 2020.