Sénégal vs Zimbabwe : Sadio Mané est devenu le meilleur buteur du Sénégal à la CAN...

En inscrivant le but victorieux du Sénégal contre le Zimbabwe, sur pénalty, Sadio Mané est devenu le meilleur buteur de l'équipe nationale de football à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations (CAN).



L'attaquant de Liverpool en est désormais à six réalisations à la CAN qui lui réussit pas mal. Un record de plus. Mané est également à la chasse du record de Henry Camara, et de ses 31 buts sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal.