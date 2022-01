Sénégal vs Zimbabwe : "On a laissé 9 soldats derrière nous... Nous attendons toujours Pape Matar, Bamba Dieng et Cie..." (Aliou Cissé)

La liste des joueurs Sénégalais forfaits pour le match contre le Zimbabwe (lundi 10 janvier) est assez conséquente, a souligné Aliou Cissé en conférence de presse ce dimanche matin. Au moins six Lions qui ont un statut de titulaire seront absents pour ce début de compétition à la CAN 2022. En effet, avec les forfaits de Koulibaly, Mendy, Famara Diédhiou, les joueurs restés à Dakar sont encore indisponibles, il s'agit de Nampalys, Mendy, Pape Matar Sarr, Bamba Dieng et Mame Baba Thiam. Mamadou Loum Ndiaye et Alfred Gomis ayant récemment été testés négatifs et donc autorisés à rejoindre la tanière.