Sénégal vs Zimbabwe : Idrissa Gana Guèye va-t-il arborer le brassard en l'absence de Koulibaly ?

Qui de Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye ou Sadio Mané va hériter du brassard de capitaine de l'équipe nationale de football du Sénégal en l'absence de Kalidou Koulibaly ?

La question a été évoquée ce dimanche à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match du Sénégal, en présence de son entraîneur, Idrissa Guèye a été interrogé sur son rôle au sein du groupe en tant que futur capitaine des Lions. « Il y a plusieurs joueurs qui peuvent être capitaines », a-t-il répondu avec humilité soulignant qu'il n'était pas sûr de porter le brassard.

En sa qualité de "doyen" de la tanière, Gana qui en est à plus de 80 sélections avec pas moins de quatre CAN disputées et une coupe du monde de football dans les godasses, devrait assez logiquement porter le symbole du leadership qu'il incarne parfaitement.

L'autre cas de figure serait le retour en grâce du capitaine Cheikhou Kouyaté qui a longuement été le relais d'Aliou Cissé sur et en dehors du terrain. Enfin, Sadio Mané, le leader technique des Lions, fait aussi naturellement partie des candidats au capitanat...