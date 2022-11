Sénégal vs Qatar : Le onze officiel avec le retour de Diallo et la première titularisation de Famara Diédhiou en attaque, en CDM….

Commme on pouvait s’y attendre, Aliou Cissé a conservé ses hommes de base tout en remaniant très légèrement son effectif pour ce match décisif contre le Qatar. Cette fois-ci, le technicien sénégalais va évoluer en 4-4-2 avec Boulaye Dia et Famara Diédhiou sur le front de l’attaque. En plus de Ismaïla Sarr et Krépin Diatta, respectivement à gauche et à droite des couloirs. Le duo Gana Guèye et Nampalys sera au cœur du jeu alors que la Défense retrouve ses cadres, à leurs postes. Seul Ismaël Jakobs vient renforcer le côté gauche pour sa grande première en tant que titulaire en match officiel…