Sénégal vs Pays-Bas : Le trio Gana Guèye, Nampalys et Kouyaté fortement pressenti dans l’entrejeu… Krépin, Boulaye et Iso en attaque !

On se dirige tout droit vers un 4-3-3 contre les Pays-Bas, si on tient compte des cartes dont dispose actuellement Aliou Cissé réputé être fidèle à ses fondamentaux. Si Louis Van Gaal va reconduire le bon vieux 3-5-2 hollandais avec Virgil Van Dijk aux aguets en défense, El tactico devrait déployer ses hommes de base au milieu de terrain où la bataille tactique et physique sera assurément rude !

Tout naturellement, Idrissa Gana Guèye qui approche du cap des 100 sélections avec les Lions, sera de la partie pour imposer son pressing haut et ses tacles destructeurs pour l’adversaire. Le nouveau métronome de la tanière, Nampalys sera comme d’habitude dans le costume de la sentinelle en pointe basse devant la défense.

Pour conquérir le milieu de terrain et éviter d’être submergé par les assauts hollandais et leurs foudroyantes transitions rapides qui aboutissent à de fatales attaques placées, le volume de jeu et le fighting spirit de Cheikhou Kouyaté pourraient lui valoir une place de titulaire.

Il faut dire que si Pape Guèye a de réelles chances d’être dans le onze de départ, la probable configuration de ce choc du groupe A et l’intensité annoncée peuvent ne pas jouer en sa faveur, ni celle de Pape Matar Sarr.

Enfin, qui de mieux que Ismaïla Sarr pour reprendre le flambeau sur le côté gauche orphelin de Sadio Mané ? Le Saint-Louisien cristallise toutes les attentions, « c’est le lieutenant » de Mané. Donc à gauche ou à droite l’ailier sera chargé avec Krépin Diatta de donner des caviars à Boulaye Dia.