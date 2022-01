Sénégal vs Malawi : Joseph Lopy, Moustapha Name et le gardien Alioune Badara Faty, en tribune...

Aliou Cissé a déposé une liste de 23 Lions au niveau de la CAF pour le compte de la feuille de match officielle du Sénégal contre le Malawi. Une feuille de match sur laquelle pas moins de trois joueurs ont été enlevés.

Il s'agit de deux milieux de terrain, Joseph Lopy (FC Sochaux-Montbéliard) et Moustapha Name (Paris FC.) Le portier du Casa Sport, Alioune Badara Faty ne figure pas non plus sur la feuille de match.

Avec le retour de tous ses trois gardiens, Aliou Cissé a préféré réduire le groupe pour ce match qui va clôturer la phase de poules pour le Sénégal, et le groupe B. Les trois Lions cités ci-dessus vont suivre le match depuis les tribunes du stade Kouekong de Bafoussam.