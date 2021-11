Sénégal vs Congo : Les Lions mènent 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé d'Ismaëla Sarr...

Il aura fallu dix minutes à Ismaëla Sarr pour claquer un joli doublé (1-0, 13e et 2-0, 23e) contre le Congo.



Auteur d'un but magnifique marqué sur une frappe à la fois soudaine et lointaine, l'attaquant de Watford n'a laissé aucune chance au gardien congolais Christoffer Mafoumbi.



Entré de plein pied dans la rencontre, le Sénégal s'est très tôt mis à l'abri avec un deuxième but de Sarr sur un service de Saliou Ciss. Les Lions rentrent aux vestiaires, avec un bel écart...