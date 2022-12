Sénégal Zéro déchet : l'UCG poursuit le combat et signe une série de conventions...

Le programme « Sénégal Zéro déchet » a été initié en 2019 par le Président de la République, Macky Sall pour remettre la problématique de la gestion des ordures au cœur des préoccupations des populations. Après la Société Dr SETT pour le traitement des déchets biomédicaux, l ’UCG a procédé à la signature d'une convention avec le Service National de l’Éducation et de l'Information pour la Santé (SNEIPS) ce jeudi 15 Décembre 2022, dans les locaux de l'UCG pour la mise en place d’un système de gestion intégrée et durable des déchets solides, basé sur la valorisation des déchets solides. Dans le communiqué, le coordonnateur Monsieur Mass Thiam confirme son engagement à matérialiser l'initiative prise par le chef de l'État pour un Sénégal propre et sans déchets partout sur le territoire. La mise en place permet de faire une pré collecte des déchets solides dans les différents quartiers. Cela permet aussi de résoudre le problème de l'entassement des ordures dans les quartiers avant l'arrivée des camions poubelles.