Sénégal : Vers un fonds d’appui au développement de la presse

Le chef de l’Etat Macky Sall a demandé au gouvernement de travailler à la mise en place d’un Fonds d’appui au développement de la presse, annonce le communiqué du dernier Conseil des ministres, tenu mercredi à Dakar.



Le président de la République, réaffirmant "son attachement au développement de la presse nationale (...) a demandé la mise en place d’un Fonds d’appui au développement de la presse", rapporte le communiqué.



Selon la même source, il a par ailleurs "fait noter l’importance de l’élaboration et la mise en œuvre des conventions collectives notamment la signature de la nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle, afin de renforcer la protection et le respect des droits des travailleurs".



"A cet effet, il a invité le Gouvernement à privilégier la concertation sociale permanente avec les syndicats et le patronat", indique-t-elle.