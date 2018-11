Sénégal-Usa : l’Ambassade des États-Unis veut booster l’entreprenariat des jeunes

Booster l’entreprenariat des jeunes sénégalais, tel est l’objectif affiché de l’ambassade des États-Unis. C’est dans ce sens que l’ambassadeur américain, Dr Tulinabo Mushingi, a procédé, ce vendredi, à l’ouverture officielle du vernissage d’une exposition portant sur l’entreprenariat. Cette exposition, organisée par l’ambassade américaine en collaboration avec l’association Alumni, réunit des juristes, des médecins et dirigeants de structures à but non lucratif.



Dr Tulinabo Mushingi, dans speech, a souligné que l’investissement dans la jeunesse et dans la promotion d’un développement économique inclusif sont des objectifs communs aux États-Unis et au Sénégal. Mais, aussi la persévérance et la détermination dans le démarrage d’une affaire ou dans le lancement d’une nouvelle carrière.



Abdou Aziz Diop, conseiller spécial à la Présidence de la République, quant à lui, a magnifié la tenue de cette exposition. Et de souligner qu’«un parterre de jeunes donne toujours espoir et l’espoir est la relève assurée…»