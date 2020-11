Sénégal : Un homme arrêté pour avoir menacé de poser une bombe dans un restaurant.

El Hadji Ibrahima Diankha est en prison depuis ce mercredi 11 novembre. Entrepeneur culturel de son état, il est poursuivi pour acte de terrorisme, renseigne le quotidien Libération dans sa livraison du jour.



Le 31 octobre dernier, il a appelé la propriétaire du Restaurant "Le Relais Sportif" qui se trouve sur la Corniche à Dakar pour menacer de poser une bombe lors d'une soirée. « Macron fout la m... chez nous, je vais venir foutre la m... dans ta soirée, je vais poser une bombe », a-t-il menacé avant de récidiver avec la collaboratrice de C. Lhommeau qui, pour sa part, a reçu un sms dans lequel Diankha promet la guerre entre le Sénégal et la France.



Prenant très au sérieux ces menaces, la propriétaire du restaurant très prisé des expatriés français au Sénégal dépose une plainte à la Police de Point E.



El Hadji Ibrahima Diankha est cueilli et malgré sa tentative de se débiner, a été confondu par les preuves techniques aux mains des enquêteurs.



Des premiers éléments de l'enquête, révèle Libération, il ressort que Diankha et Lhommeau partageaient le même groupe Whatsapp créé après un atelier sur les musiques du monde.