Sénégal/Transport aérien : Air Sénégal SA agrandit sa flotte et se positionne

Désormais il va falloir compter avec Air Sénégal SA dans le domaine du transport aérien international. En effet, le 15 Octobre prochain, la compagnie sénégalaise, qui compte déjà 05 avions dont 2 ATR 72-600, 2 A319-111 et 1 A330-900 néo, va réceptionner son second A330-900 néo. Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, M. Alioune SARR, a reçu confirmation de sa livraison par le constructeur BOEING et mobilise ainsi toute son équipe pour la cérémonie de réception du dit appareil qui sera présidée par le chef de l’État, M. Macky SALL. Toutes les ressources du Ministère sont ainsi mobilisées pour la réussite de l’événement qui fera date dans l'histoire aéronautique du Sénégal. Ainsi avec ce 6e appareil, Air Sénégal, devient sans nul doute un concurrent très sérieux avec de nouvelles lignes en perspective comme l'Amérique du Nord. En effet, "le Sénégal dans le secteur du transport aérien n'a aucune crainte à faire", a dit Papa M. DIOUF, sg de LAS...