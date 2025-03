Sénégal -Trafic en chute libre au port de Dakar : le DG Waly Diouf Bodiang attaque la presse plutôt que de rassurer

La publication par la presse de chiffres de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), révélant une baisse significative du trafic au Port Autonome de Dakar (PAD), a suscité une réaction pour le moins véhémente de la part du Directeur Général, Waly Diouf Bodiang.



Des chiffres qui font débat



Selon les informations relayées par les médias, le PAD aurait enregistré une perte d'environ un tiers de son trafic total en 2024. Les données indiquent une baisse des débarquements et des embarquements, entraînant une diminution globale de 571 000 tonnes de trafic en un an.



Face à ces révélations, Waly Diouf Bodiang a réagi promptement. Dans une publication sur sa page Facebook, il a affirmé que le port se porte bien et a progressé en termes de trafic, de chiffre d'affaires et de bénéfices. Il a également critiqué les journaux ayant relayé les chiffres de l'ANSD, les accusant d'avoir des « conventions de complaisance […] résiliées ».



Des chiffres alarmants et une réponse inappropriée



Les données de l'ANSD sont sans équivoque : le PAD a enregistré une perte d'environ un tiers de son trafic total en 2024. Cette baisse soulève des inquiétudes quant à la santé économique du port et à son rôle dans l'économie nationale.



Face à ces chiffres, on aurait pu s'attendre à ce que le Directeur Général du PAD fournisse des explications détaillées, propose des mesures correctives ou, à tout le moins, adopte un discours rassurant. Au lieu de cela, Waly Diouf Bodiang a choisi de s'en prendre à la presse, accusant certains journaux d'avoir des « conventions de complaisance […] résiliées ».



Un manque de professionnalisme et de transparence



Cette réaction est non seulement inappropriée, mais elle témoigne également d'un manque de professionnalisme et de transparence. En s'attaquant à la presse, le Directeur Général du PAD évite de répondre aux questions de fond et alimente les soupçons sur la situation réelle du port.



Plutôt que de rassurer les acteurs économiques et de renforcer la confiance dans la gestion du PAD, Waly Diouf Bodiang a opté pour un raccourci facile en critiquant les médias. Une attitude qui ne fait qu'aggraver les inquiétudes et ternir l'image du port.



Un besoin urgent de clarification



Il est impératif que les responsables du PAD fournissent des explications claires et transparentes sur cette baisse de trafic. Les Sénégalais, les investisseurs et les acteurs portuaires ont besoin d'être rassurés sur la capacité du port à surmonter cette situation et à continuer à jouer son rôle de moteur de l'économie nationale.