Sénégal - Trafic de visas présumé / Divulgation des données personnelles : Irène Mingasson dévoile la position de l'UE « ce sont des questions de système… »

Alors que le Sénégal est secoué par une affaire de trafic présumé de visas, impliquant des personnalités haut placés et quelques activistes réputés, l’ambassadeur de l’Union Européenne, Irène Mingasson s’est prononcée sur le sujet, profitant d’une rencontre portant sur la question relative à la protection des données personnelles.







Elle dira ceci : « Nous avons écho de ce dossier et nous suivons ce qui se passe au Sénégal et cela prouve une nouvelle fois que ces questions en terme d’encadrement juridique et de protection des droits et de la vie privée se posent de manière quotidienne... Ce sont des questions de système… »