Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye)


On se donnait des airs de durs face au régime sortant. Pour un oui, pour un non, un lapsus, un regard de travers, tout le monde descendait dans la rue pour livrer un gatsa-gatsa. Aujourd’hui ? C’est tout l’inverse. On est tombés dans le Sénégal des émotions, des belles photos, des discours de guerriers, des promesses de paradis et des vidéos taillées sur mesure avec une petite musique en background, puis tout le monde content, satisfait. Nous sommes à l’époque de la mollesse des esprits.

 

Ce régime a manifestement supprimé toute ambition, tout rêve et même tout idéal chez beaucoup de nos concitoyens. Nous assistons à des spectacles sans tête ni queue, et nous finissons par nous contenter du strict minimum, sachant que le maximum s’est éloigné. Depuis près de 18 mois, les éléments de langage n’ont pas changé : des discours creux, pleins de désespoir et de désillusion. Pour vous dire la vérité, beaucoup de férus du PASTEF ont honte de participer au débat public. Ils ne savent même plus quoi dire. 

 

Pas besoin d’être intelligent pour comprendre que les lendemains s’annoncent sombres, très sombres, et dénués d’espoir. La dette cachée, la dette cachée, la dette cachée ! Ça suffit, les gars ! L’espoir était trop grand pour être réduit à ce lexique qui nous fatigue et nous irrite. On vous a portés au pouvoir pour trouver des solutions, pas pour nous achever, encore moins pour nous soutirer nos 50 F ou 200 F comme l’a annoncé l’argentier de l’État. Vous aviez promis le graal, si ce n’est plus possible, maintenez au moins ce que vous aviez trouvé sur place, mais arrêtez de nous taxer !

 

Excellence Monsieur le Président de la République, les Sénégalais sont fatigués ! Les Sénégalais souffrent, ils souffrent dans leur chair, tous les jours. On est coincés entre promesses jamais tenues, reniements, parjures, petites manœuvres, accusations en série et détentions arbitraires… Et si en 2029, on en est encore à répéter « la dette cachée », ce sera la honte, la vraie honte pour nous qui vous avons élu.

Dimanche 21 Septembre 2025
Dakaractu



