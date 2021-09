Sénégal Power Compact : Le président Macky Sall signe l’entrée en vigueur du second compact Mca Sénégal.

Le Chef de l’État a lancé le compte à rebours. Et, Amadou Hott et Alexia Latortue, Directrice générale adjointe de MCC ont échangé des lettres de mise en œuvre du second compact Mca Sénégal communément appelé « Sénégal Power Compact ».



Mais bien avant cela, le Millenium challenge account (Mca) Sénégal II avait reçu l’avis de non objection du Millenium challenge corporation (Mcc). Et, le gouvernement sénégalais a corroboré cet avis, en émettant un satisfecit par rapport aux conditions d’entrée en vigueur.



Le projet est financé à hauteur de 350 milliards de francs Cfa. Et, il est destiné à booster le secteur de l’électricité au Sénégal, autour de trois composantes. La première concerne le « projet transport ». Elle vise à « moderniser et renforcer » le réseau de transport de la Senelec, avec un volume des investissements évalué à environ 220 milliards de francs Cfa sur les cinq prochaines années.



La composante dénommée « projet accès », d’un coût de 35 milliards de francs Cfa, va tenter d’ « améliorer l’accès à l’électricité dans les zones périurbaines et rurales ».



Le « projet réforme », c’est la troisième composante. Il prévoit l’ « amélioration du cadre réglementaire et le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie ».