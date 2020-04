Sénégal : Plus de de prélèvements effectués, plus de nouveaux cas positifs de Covid-19.

Après avoir limité les tests journaliers, le ministère de la Santé et de l’action sociale a décidé « d’augmenter considérablement le nombre de prélèvements effectués par jour», pour suivre les recommandations de l'OMS.



« Dans le cadre de la détection des cas, j’ai demandé à mes services d’augmenter considérablement le nombre de prélèvements effectués par jour, afin de permettre l’identification d’un maximum de porteurs asymptomatiques », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, révélant les résultats des examens virologiques traités aujourd’hui.



Le Sénégal a augmenté le nombre de prélèvements à plus de 400 par jour pour enrayer l’épidémie. L'augmentation des tests effectués pour le coronavirus s'est accompagnée d'une augmentation du nombre de nouveaux cas positifs, selon le dernier point de la situation, vendredi 24 avril. Entre mardi et vendredi, 1.863 personnes suspectées ont découvert leurs résultats des examens virologiques, soit 168 déclarés positifs.



Le Sénégal compte désormais 545 cas confirmés au Covid-19, dont 262 patients guéris, 6 décès, 1 évacué et 276 actuellement sous traitement.