Sénégal-Ouzbékistan : 0-1 (mi-temps) / Statistiques favorables aux Lions

Après 45 mn de jeu, le Sénégal est mené au score par l’Ouzbékistan. Le but a été encaissé à la 20e minute, contre le cours du jeu, suite à un pénalty concédé par Lamine Gassama. Il faut souligner que malgré cet impair, les Lions de la Téranga dominent en terme de possession de balle et ont multiplié les occasions de scorer. À deux reprises Moussa Konaté a manqué le cadre, tandis qu’une tête de Papy Djilobodji, devant des buts presque vides, a été attrapée de justesse par le gardien adverse. Nous devons aussi à la vérité de mentionner qu’il y a beaucoup de déchets, de retards, liés aux automatismes qui ne fonctionnement pas correctement. Est-ce dû au fait que plus de la moitié de l’équipe est composée de revenants ? La plupart des cadres étant ou sur le banc ou dans les tribunes. L’entrée de Sadio Mané est très attendue pour changer la donne.