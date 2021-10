Sénégal - Namibie : Les Lions mènent 2-0 à la pause, Gana Guèye et Famara Diedhiou buteurs...

Auteur d'une très bonne entame de match, le Sénégal a déroulé face à la Namibie étouffée par un pressing haut imprimé dès les premières minutes.



Une attitude collective qui a très tôt payé avec l'ouverture du score de Idrissa Gana Guèye après seulement 10 minutes jouées, sur une superbe frappe croisée. (1-0)



Pas du tout résignés, les Braves Warrios ont tout de même profité de quelques brèches pour tenter de prendre au dépourvu l'arrière-garde sénégalaise, sans succès.



Du côté des Lions, le manque d'adresse et de lucidité devant le but ont retardé le but du break qui sera marqué par Famara Diedhiou sur un service de Ismaëla Sarr 2-0.