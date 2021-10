Sénégal - Namibie : Les Lions face aux Brave Warriors pour la tête du groupe H, ce samedi à 19h00 GMT...

Leader du groupe H avec six points glanés après deux journées disputées, le Sénégal va tenter de conforter son avance ce samedi (19h00 GMT) face à la Namibie deuxième du groupe.



Un match décisif pour les Lions qui auront à cœur de réussir la passe de trois dans ce premier tournant des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022.



Pour Aliou Cissé, il faudra éviter de verser dans la suffisance et l'excès de confiance face à un adversaire qui reste redoutable mais prenable.



Devant les 2.000 spectateurs qui seront présents au stade Lat Dior de Thiès, les filets devraient trembler si on sait que les précédentes rencontres entre les deux équipes ont été prolifiques...