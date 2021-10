Sénégal - Namibie : Le onze probable d'Aliou Cissé avec Bouna Sarr et Habib Diallo annoncés titulaires...

Le Sénégal devrait évoluer en 4-3-3 contre la Namibie. Un système de jeu cher à Aliou Cissé qui a profité de ce regroupement pour affiner sa tactique à huis clos loin des indiscrétions. En conférence de presse d'avant-match, ce vendredi, il n'avait pas caché la possibilité d'évoluer dans cette configuration susceptible de basculer vers un 4-2-3-1 pour espérer prendre à revers les Braves Warrios à Thiès.



La défense de la tanière devrait subir un léger remaniement notamment au niveau du couloir latéral droit où Bouna Sarr, fraichement convoqué pourrait hononer sa première titularisation en lieu et place de Ibrahima Mbaye. Sur le flanc gauche, Saliou Ciss auteur d'une très belles prestations lors des matchs contre le Congo et le Togo, devrait être reconduit au détriment de Fodé Ballo-Touré encore trop juste physiquement. La paire axiale, Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo sera sauf surprise devant la cage gardée par Edouard Mendy.



La petite équation réside au niveau de l'entrejeu où Aliou Cissé cherche encore la bonne formule. Un semblant d'équilibre avait été trouvé avec l'association de Nampalys Mendy en sentinelle, Idrissa Gana Gueye en milieu droite et Krepin Diatta sur le côté gauche. Une configuration qui pourrait être bouleversée par un 4-2-3-1 qui permettrait à pape Matar Sarr ou Krepin d'être aligné plus haut en numéro 10 devant les deux pistons récupérateurs.



Les attaquants ailliers, Sadio Mané à gauche et Ismaëla Sarr seraient ainsi épaulés par un Habib Diallo ou encore Famara Diedhiou en numéro 9. En l'absence de Boulaye Dia, Aliou Cissé détient pas moins de trois atouts dans sa manchette car le jeune Bamba Dieng aura peut-être son mot à dire.





Le onze probable des Lions



Edouard Mendy



Bouna Sarr (ou Ibrahima Mbaye), kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss



Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Krepin Diatta (ou Pape Matar Sarr)



Sadio Mané, Ismaëla Sarr, Habib Diallo (ou Famara Diedhiou)