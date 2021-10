Sénégal - Namibie : L'ancien président de la Ligue Pro, Saer Seck, se retrouve à la tribune couverte, Abdoulaye Sow réagit à temps pour lui ouvrir la loge VIP....

L'ancien président de la Ligue sénégalaise de football professionnelle (LSFP), Saer Seck a failli suivre le match sénégal vs Namibie depuis la tribune couverte, précisément dans la partie réservée au public.



En raison d'une situation encore inconnue, l'ex patron de la ligue Pro a été aperçu assis parmi le public venu supporter les Lions lors de ce match comptant pour la troisième journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022.



Une position incompatible avec le statut de l'ancien deuxième vice-président de la fédération sénégalaise de football qui devait naturellement se retrouver au niveau de la tribune réservée aux officiels.



Informé de la situation, Abdoulaye Sow, le président de la Ligue de football amateur (LFA) et second vice-président de la FSF, s'est aussitôt dirigé vers la tribune où était installé Saer Seck afin de l'inviter à rejoindre l'espace VIP. Une main tendue qui a été naturellement acceptée par le président de l'Institut Diambars.



Reste à savoir le pourquoi de ce couac ? Une absence d'invitation de la part de la FSF, délivrée en bonne et dûe forme ou tout simplement une décision personnelle de Saer Seck...