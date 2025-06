Sénégal - Menace djihadiste : général Meïssa Sellé Ndiaye alerte sur les « signes visibles de rupture » et appelle à la vigilance

Le général à la retraite Meïssa Sellé Ndiaye, ancien aide de camp du Président Macky Sall, a lancé un appel à la vigilance samedi, face à la menace djihadiste aux frontières du pays et à la présence croissante de forces souterraines à l’intérieur du territoire. Son intervention, lors de la cérémonie de parrainage du lycée de Koki, dans la région de Louga, a été empreinte d'un message d’alerte dans un contexte de percée djihadiste au Sahel. Selon l'APS, qui a rapporté ses propos, « personne n’est à l’abri », a déclaré l’ancien aide de camp de l’ancien président.



Le général à la retraite Sellé Meïssa Ndiaye s’est dit préoccupé par l’émergence d’un islam « importé », promu par de nouveaux prédicateurs formés à l’étranger et dont les pratiques contrastent avec l’islam confrérique traditionnel du Sénégal. Mettant en garde contre ce qu’il appelle les signes « visibles de rupture » – à savoir certains prêcheurs refusant les rites sociaux comme les funérailles ou les baptêmes et ne participant pas à la solidarité communautaire –, le général à la retraite estime qu’il faut « s’interroger sur leurs discours dans les daaras, sur l’éducation qu’ils y donnent ainsi que sur leurs sources de financement ». De plus, il a ajouté que « des groupes seraient soutenus par des réseaux criminels liés au trafic de drogue et aux prises d’otages. »



Le général à la retraite Sellé Meïssa Ndiaye a invité les autorités sénégalaises à prendre au sérieux les risques sécuritaires, rappelant la nécessité d'une cohérence et d'une mutualisation des méthodes de lutte entre les forces de défense et de sécurité et les populations.