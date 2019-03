Sénégal/Mali : Un onze de départ se dessine, Ndoye-Alfred-Loum Ndiaye, un trio inédit au milieu?

Les supporters, venus en petit nombre, ont assisté à une séance plus ludique que la veille. Dans la bonne humeur, les 25 joueurs ont alterné travail physique, frappes aux buts et petits jeux. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a composé deux équipes équipes mélangées, pour une opposition sur un demi-terrain.



Le onze des probables titulaires face aux Aigles du Mali mardi (19h) s'est dessiné. On se dirige donc vers un tandem Mbaye Diagne-Sada Thioub en attaque, même si Diao Baldé, pas en grande forme avec l'Inter de Milan, peut encore gagner sa place de titulaire.



Au milieu, le trio Cheikh Ndoye-Alfred Ndiaye-Loum Ndiaye, déjà utilisé à l'entraînement, part avec une longueur d'avance. Mais une titularisation de Santy Ngom en meneur n'est pas à exclure. Le joueur de Nancy pourrait être aligné devant le triangle du milieu, en attaquant de soutien.



Devant le gardien Alfred Gomis, on pourrait retrouver l'axe Cheikhou Kouyaté/Abdou Cissé. Pape Djibril Diaw, à gauche, et Lamine Gassama, à droite, tiennent la corde, dans les couloirs.

Par rapport à l'équipe alignée face à Madagascar (2-0), beaucoup de changements sont attendus. Aliou Cissé devrait même ménager ses cadres. Une occasion sans doute pour le sélectionneur d’offrir du temps de jeu à certains nouveaux...