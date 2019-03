Sénégal-Mali : 0-0 à la mi-temps !

Nous sommes à la mi-temps de la rencontre amicale Sénégal-Mali et le score est toujours de 0-0. Le premier but de la rencontre se fait encore attendre. Il y a eu des occasions de part et d'autre, mais personne n'a encore trouvé la faille. Les joueurs sénégalais et maliens rejoignent les vestiaires avec un score de parité à la mi-temps.