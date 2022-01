Sénégal - Malawi : Le onze Officiel d'Aliou Cissé avec Habib Diallo et Nampalys Mendy...

Aliou Cissé a aligné tous ses joueurs cadres pour aller chercher la victoire contre le Malawi dans le groupe B. Comme annoncé par Dakaractu, la défense a retrouvé ses éléments forts avec le retour du capitaine Kalidou Koulibaly qui sera associé à Abdou Diallo. Idem pour le bavarois Bouna Sarr qui redescend d’un cran plus bas comme latéral droit, alors que Saliou Ciss va naturellement animer le côté arrière gauche.



Dans ce 4-3-3, Nampalys Mendy sera la sentinelle devant la défense, permettant Idrissa Gana Guèye d'être plus libéré dans le jeu et ainsi de pouvoir se projeter lors des phases offensives. Le pensionnaire de Crystal Palace sera également de la partie, dans l'entrejeu.



Seule la titularisation de Habib Diallo constitue une petite surprise, là où on attendait un Bamba Dieng. Mais, le Thiessois est habitué à jouer à ce poste qu'il occupe régulièrement avec son club, Strasbourg. En numéro 9 Boulaye Dia a encore la confiance d'Aliou Cissé....



Gardien : Édouard Mendy

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Bouna Sarr

Milieux : Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy

Attaquants : Sadio Mané, Boulaye Dia, Habib Diallo