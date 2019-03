Sénégal-Madagascar et Sénégal-Mali : Du temps de jeu pour tout le monde, sauf Dialy Kobaly Ndiaye?

Tout le monde devrait avoir du temps de jeu pour les deux matches contre le Madagascar (23 mars) et le Mali (26 mars). Que ce soit cinq minutes, un quart d'heure, une mi-temps ou 90 minutes, chacun aura la chance de montrer ce qu'il vaut. Si l'équipe alignée face aux "Barea" était la même que lors de l'entraînement de ce mercredi, de nouvelles recrues de Aliou Cissé vont jouer leur premier match en sélection.



Pour le match de ce samedi, le sélectionneur pourrait faire tourner par rapport au onze type aligné contre la Guinée Équatoriale (1-0), en novembre. Krépin Diatta et Santy Ngom n'auront pas intérêt à la rater, car ils pourraient ensuite ne pas se représenter de sitôt. Profitant d'une liste élargie, le milieu de FC Porto, Loum Ndiaye, pourrait entrer en seconde période et faire valoir ses qualités techniques également samedi face au Madagascar.



Quant au défenseur de Angers, Pape Djibril Diaw, il serait logique de le voir démarrer ou entrer à la mi-temps, dans son couloir gauche, à la place de Youssouf Sabaly, comme Moussa Wagué à droite, à la place de Lamine Gassama, ou vice versa. Face au Madagascar, Sada Thioub devrait débuter comme remplaçant et, dans ces conditions, il sera intéressant de noter le comportement de l'attaquant de Nîmes, s'il entre en deuxième mi-temps.



Aliou Cissé a choisi de "préserver" le jeune gardien Dialy Kobaly Ndiaye "suite à la polémique sur sa convocation". Le portier de Cayor Foot, qui a participé à une opposition à l'entraînement, ne devrait pas avoir droit à sa première titularisation en équipe nationale A. C'est donc Alfred Gomis ou Edouard Mendy qui démarre la rencontre Sénégal - Madagascar au poste de gardien de but. Si l'un est préservé, l'autre va jouer.

L'équipe du Sénégal pourrait afficher un visage résolument différent face Mali, mardi (19h00) en match amical. Au sortir du match Sénégal-Madagascar, Aliou Cissé pourrait opérer plusieurs changements dans son onze de départ. Après avoir placé ses cadres devant leurs responsabilités face aux "Barea", le sélectionneur des Lions pourrait en ménager certains, ou leur lancer un message pour l'opposition face aux Aigles du Mali...