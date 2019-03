Sénégal-Madagascar : Un sosie de Sadio Mané fait le buzz à l'entrée du Stade Lat-Dior

Incroyable mais vrai. Tout le monde est unanime sur la ressemblance entre ce jeune et Sadio Mané. Venu supporter les Lions, ce sosie de Sadio Mané ne passe pas inaperçu. Partout où il est passé, les regards se détournent et langues se délient. Beaucoup pensent que c'est un parent de Sadio Mané. Que nenni! " Je suis juste un fan à 100% de Sadio Mané", lance Vieux Sody.