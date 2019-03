Sénégal/Madagascar : Les autorités de Thiès promettent de faire de l'événement une "réussite totale"

La région de Thiès est prête à accueillir les prochaines rencontres internationales, Sénégal/Madagascar, le 23 mars, et Sénégal/Mali, trois jours après, le 26 mars prochain.

Le Maire Talla Sylla et le gouverneur de la région, Amadou Sy, affirment que tout sera fait pour que le niveau de sécurité de l’événement soit optimal. Ces autorités municipales et administratives promettent de faire de l'événement sportif "une réussite totale". "Nous allons tout faire pour que ce match soit une réussite afin qu'il soit inscrit dans les plus belles annales de l'histoire du football thiessois", a promis le Maire de Ville. Il a pris part au Comité régional de développement (CRD) convoqué aujourd'hui par le gouverneur de la région de Thiès, en perspective du match Sénégal/Madagascar...