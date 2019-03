Sénégal – Madagascar / Des 60.000 places de LSS aux 12.000 de Lat Dior : La CAF va-t-elle homologuer le stade de Thiès ?

En réfection depuis plus de 4 ans, le stade Lat Dior de Thiès avec ses 12.000 places devrait recevoir le dernier match des éliminatoires de la CAN 2019, entre les « lions » du Sénégal qui et le Madagascar ce 23 Mars.



Les raisons de ce changement s’expliquent par les travaux programmés au niveau du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Qui, jusque-là abritait les matches internationaux de l’équipe nationale de football du Sénégal.



Toutefois Iba Mar Ndiaye, le directeur du stade lat Dior, se veut rassurant. Selon lui, la structure avec ses 12.000 places assises, peut être étendue jusqu’à 15.000 places grâce à l’installation de tribunes amovibles pouvant abriter 3.000 places".



Le stade Lat Dior fraîchement réhabilité ne présente cependant pas encore tous les gages d’une homologation par la CAF. Justement, la fédération sénégalaise de football y avait déjà effectué une première visite dans le cadre d'une opération de supervision de la structure afin d'obtenir l'homologation par la CAF.





Jusque-là, la totalité du gros œuvre a été achevée. Et, d’après le directeur du stade, il ne reste que quelques petits travaux liés aux vestiaires qui devraient être élargis avec vingt placards supplémentaires, des colonnes de toilettes en plus, et un tunnel de sortie répondant aux normes.



Le gazon naturel est entretenu depuis un an, le système de vidéo-surveillance est opérationnel, et la grille de protection installée, autant de gages qui pourraient aboutir à une homologation par la CAF.



D’ailleurs ce jeudi 7 mars, une deuxième visite au stade Lat Dior a été organisée par les membres de la Fédération sénégalaise de football et le ministre des sports Matar Bâ. Ce dernier qui était représenté par son directeur de cabinet Ibrahima Ndao, s’est voulu serein. D’après Matar Ba, les réserves et inquiétudes sur le Stade Dior pourraient bientôt être levées et permettre son homologation dans les plus brefs délais. Une décision qui reste toutefois suspendue à la confédération Africaine de Football (CAF)



À rappeler que les Lions jouent ce 23 mars contre Madagascar en éliminatoires de la CAN 2019 et un match amical contre le Mali, le 26 mars prochain.



Habitués à jouer dans l’antre du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar et sa ferveur, Cissé et ses « Lions » se retrouvent devant l’équation du stade Lat Dior. Reste à la fédération de relever le défi organisationnel...