Sénégal/Madagascar : Dernier entraînement au complet pour les Lions et quelques indications sur le onze de départ

L'occasion était trop belle pour les mbourois pour ne pas en profiter. Avant son match de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, samedi (19h) à Thiès, l'équipe nationale s'est entraînée en public au stade Fodé Wade des Diambars. La séance de veille de match, qui devait normalement se tenir à huis clos pour les trois-quarts, a offert l'opportunité à Aliou Cissé d'effectuer une mise en place tactique.



Au premier quart-d'heure, les joueurs ont réalisé de petits exercices avec le ballon et des étirements, avant de passer à une petite opposition 11 contre 11. Le gardien Edouard Mendy, qui va honorer sa deuxième sélection en l'absence de Abdoulaye Diallo, a participé à la séance, intense, dans la peau d'un numéro un, aux côtés des "titulaires" en chasubles vert fluo : Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Youssouf Sabaly, Moussa Wagué, Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, Krépin Diatta, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Mbaye Niang.



Hier jeudi, lors de la deuxième séance à huis clos, Aliou Cissé avait beaucoup insisté sur ce onze de départ, qui pourraient avoir la charge de défier le Madagascar. Cela s'est confirmé durant la dernière demi-heure de cette ultime séance.

Les joueurs de l'équipe du Sénégal étaient tous présents. Aucun des vingt-cinq joueurs convoqués ne manquait à l'appel. Et leur qualification avant l'heure a renforcé l'intérêt autour d'eux. C'est la raison pour laquelle la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de faire un geste à l'attention des supporters de la Petite Côte...