Sénégal / Ligue Pro : vers un retour de Orange en tant que sponsor majeur

Après s’être retiré du football professionnel sénégalais suite au drame du stade Demba Diop en 2017, Orange est en passe de revenir dans la ligue Pro en tant que sponsor leader, renseigne le quotidien les Echos. Une bonne nouvelle pour la ligue Pro dont les comptes sont loin d’être au vert…



Deux ans après son « divorce » avec la ligue Pro, pour des raisons financières, le groupe Orange devrait retrouver la ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP.) Ce qui serait une très grosse bouffée d’oxygène pour le président Saër Seck et ses collaborateurs. Toujours selon les Echos, une source très proche du dossier a confirmé que le partenariat traditionnel avec Orange sera renouvelé. Une information qui a été relayée lors de la réunion du comité exécutif de la fédération Sénégalaise de football (FSF.)



Entre 2013 et 2017, une somme de 380 millions de FCFA par saison a été injecté par le groupe. Un soutien financier qui n’aura néanmoins pas suffi à assurer la croissance du football sénégalais. Une des raisons de la séparation Ligue Pro / Orange, car il était question en un moment d’injecter plus de fonds. Chose qu’avait refusée Orange à l’époque entre autres raisons…



Le soutien de la Sonatel devrait s’étendre à la ligue 2 et au trophée des champions et à la ligue des champions. En attendant de voir comment tout cela se mettra sur place…