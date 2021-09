Sénégal / Leicester City : brillant en sélection nationale, Nampalys Mendy est indésirable chez les Foxes.

Auteur de très bonnes performances depuis qu’il a débarqué dans l’effectif de Aliou Cissé, Nampalys Mendy a su s’imposer dans l'entrejeu de l’équipe nationale. Sa vision du jeu et une aisance incontestée dans la circulation du ballon lui ont offert une place de titulaire devant la défense. Son impact sur la projection vers l’avant du jeu des lions, est depuis son arrivée en sélection, la réponse parfaite aux observateurs et supporters encore réticents pour son choix pour le Sénégal.



Cependant l’ancien niçois peine à conquérir l'entraîneur et le public des Foxes. Arrivé à Leicester en 2016 pour une somme avoisinant les 15 millions d’euros pour suppléer son compère N’Golo Kanté, débauché par Chelsea, le sénégalais est loin d’être convaincant. Confronté à une rude concurrence depuis son arrivée en Angleterre, le milieu de terrain de 29 ans fait face aux talents du Nigérian Wilfred Ndidi, de l’anglais Maddison ou du belge Youri Tielemans. La situation du sénégalais chez les Foxes devient donc de plus en plus inquiétante. Ses bouts de match depuis son recrutement n’ont pas satisfait son entraîneur Brendan Rodgers. D’ailleurs Mendy n’est pas inscrit sur la liste des joueurs du club qui vont disputer les matches de l’UEFA Europa League. Ce qui démontre clairement que Leicester ne compte pas sur le milieu de terrain international sénégalais.



Sa blessure à l’aine n’a pas fait aussi l’affaire du sénégalais. Son absence depuis le début de la Premier League a complètement bouleversé la préparation du lion avec son club. Des méformes qui risquent de ne pas rendre service à sa sélection qui est en pleine compétition des éliminatoires de la coupe du monde de 2022. Absent lors de la réception du Togo soldé par une victoire (2-0), l’ancien de Monaco est incertain pour la deuxième rencontre des lions à Brazzaville, prévue ce mardi 7 septembre 2021. Une situation qui devient compliqué pour le sélectionneur Aliou Cissé puisque son dernier rempart à ce poste de sentinelle, Cheikhou Kouyaté est aussi incertain.