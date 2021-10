Sénégal : Le supercalculateur qui sert à simuler dans les industriels, les phénomènes climatiques ou l’évolution d’une situation sanitaire, toujours pas fonctionnel.

Réalité ou ironie du sort ? Le supercalculateur de 537.6 Téra flops acquis depuis 2019 grâce à un contrat entre l’État du Sénégal et la société Atos, ne fonctionne toujours pas. Les raisons restent toujours un mystère.



Mais ce qui est constant, c’est que depuis son acquisition, il est toujours gardé à Diamniadio et pis, ces matériaux de la dernière génération du monde de la technologie Quantum Learning Machine (QLM), des microscopes électroniques à compression et à transmission, d’un équipement complet d’un laboratoire de biotechnologie végétale, d’un télescope de recherche et d’un planétarium acquis, sont toujours gardés dans les cartons, révèle Socialnetlink.



Selon le médium, ce supercalculateur considéré comme le plus puissant en Afrique Subsaharienne est à l’arrêt, le suivi de l’après installation des microscopes flanche toujours. Alors que ce bijou, devrait réaliser des simulations complexes, dans plusieurs domaines comme les industriels, les phénomènes climatiques ou l’évolution d’une situation sanitaire. Il était aussi prévu pour des calculs rapides de la filière rizicole, avec l’objectif de mieux maîtriser l’exploitation des parcelles de la vallée du fleuve Sénégal.