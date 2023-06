Sénégal: Le président Macky Sall annonce l'octroi d'une motivation mensuelle de 25.000 Fcfa à chacune des 9.138 Bajenu Gox.

À l'occasion de la rencontre avec les Bajenu Gox au Grand Théatre Doudou Ndiaye Coumba Rose, le chef de l'Etat a annoncé l'octroi d'une motivation mensuelle de 25.000 francs CFA à chacune des 9.138 Bajenu Gox répertoriés dans les 14 régions du pays.



À l'en croire, cette décision est une reconnaissance aux nombreux efforts de ces dernières dans " les politiques publiques de santé dédiées à deux cibles prioritaires : la mère et l'enfant".



Les associations de Bajenu Gox ne sont pas non plus laissées en rade. Car selon le Président Macky Sall " Ce soutien que nous avons pu mobiliser grâce à l’appui de la fondation Susan Thompson Buffet, sera renforcé par une subvention d’un million (1 000 000) de francs CFA à chacune des 79 associations de Bajenu Gox des districts sanitaires pour cette anné".



Le Président Macky Sall dit ainsi tenir personnellement à " l’exécution correcte et diligente de ce programme de soutien aux Bajenu Gok". Ainsi, Après avoir remercié le partenaire de son soutien, il a rappelé la pertinence du programme Bajenu Gox. " Il met en avant le leadership féminin pour soutenir nos politiques publiques de santé dédiées à deux cibles prioritaires : la mère et l’enfant. Choisie dans un espace de vie communautaire, le quartier ou le village (gokh), et bien préparée par les responsables des services de santé, la « Bajenu Gox » a pour vocation d’encadrer la femme dans les phases essentielles de sa vie reproductive. Elle lui sert de conseillère et l’assiste pendant ses périodes de grossesse, d’accouchement et de suivi post natal. Une attention particulière est accordée ici à l’espacement des naissances, aux rendez-vous pour la vaccination du bébé, ses pesées pour le suivi nutritionnel et pondéral et sa protection contre les mutilations génitales féminines. Les Bajenu gox ont ainsi fortement contribué à l’amélioration de la fréquentation des structures de santé par la sensibilisation, l’orientation et l’accompagnement des femmes et des enfants. Nos résultats probants dans le cadre de la mission initiale du Programme Bajenu gox nous ont fondés à intégrer dans le contenu du Programme d’autres activités, notamment : la notification des décès des mères et nouveau-nés dans le cadre de la Surveillance des Décès Maternels et Ripostes ; l'identification des femmes porteuses de fistules en vue d’une prise en charge précoce ; et la déclaration des naissances. Je me réjouis également de la participation des Bajenu gokh au Cinquième Recensement général de la population et de l’habitat, en cours de réalisation. Je voudrais donc reconnaître votre engagement citoyen et vous remercier vivement pour votre contribution au bien- être de la communauté".