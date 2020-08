Sénégal : Le nombre de cas déclarés de coronavirus dépasse désormais les 13.000.

La barre des 13.000 cas de Covid-19 à travers le pays est franchie. Plus de cinq mois après le signalement des premiers cas de nouveau coronavirus au Sénégal, le nombre de personnes porteuses du virus est désormais de 13.013, a annoncé Mamadou Ndiaye, directeur de la prevention au ministère de la Santé et de l’Action sociale. Plus de la moitié en ont déjà guéries, tandis que 272 en sont décédées.







Ces dernières 24 heures, 64 infections ont été recensées à l'échelle nationale, 140 patients ayant été guéris alors que 45 cas graves sont en réanimation. À la date d’aujourd’hui, 8 595 malades sont guéris, 272 décès et 4 145 encore sous traitement.







Mais les autorités sanitaires ne testant que les patients présentant des symptômes, les experts estiment que ces chiffres sont sous-estimés. Ainsi, d'aucuns estiment que plus du nombre de cas déclarés pourraient déjà avoir contracté le virus.