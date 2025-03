Sénégal : Le ministre des Forces Armées, Birame Diop et l'ambassade de la Namibie rendent hommage à Samuel Nujoma, Père de la Nation Namibienne

Fondateur de la SWAPO (Organisation du Peuple du Sud-Ouest Africain), Samuel Nujoma a joué un rôle clé dans l’indépendance de la Namibie, obtenue le 9 février 1990 après l’adoption de la résolution 435 par les Nations Unies. Son leadership visionnaire et son engagement inébranlable ont fait de lui une figure emblématique de la lutte pour la liberté et la dignité africaine.



Le choix du Monument de la Renaissance Africaine pour cette cérémonie n’est pas anodin. Ce lieu symbolise l’unité et la résistance africaine, valeurs chères à Nujoma et au Sénégal. Les deux pays, bien que géographiquement éloignés, partagent un passé commun de lutte contre l’oppression. Le Sénégal a d’ailleurs soutenu la SWAPO durant son combat pour l’indépendance, hébergeant même son bureau régional à Dakar. En retour, la Namibie n’a jamais oublié cette solidarité, comme en témoigne la visite officielle de Nujoma au Sénégal en 2003.



Cet hommage à Samuel Nujoma est bien plus qu’une célébration du passé du continent africain; c’est un appel à l’unité et à la solidarité africaines face aux défis actuels. Comme l’a souligné le Ministre des Forces Armées , « la seule voie de salut pour l’Afrique est celle de l’unité et de la fraternité ». En honorant Nujoma, c’est tout l’héritage du panafricanisme que nous célébrons. « La seule voie de salut pour l'Afrique face aux défis de l'heure, au moment où la tentative du repli sur soi est de plus en plus forte, est bien celle de l'unité et de la solidarité », clôt le Ministre des Forces Armées.