Sénégal : Le kilo de sucre baisse de 40 F Cfa

C’est un ouf de soulagement dans les ménages Sénégalais. Le président de la République, par le biais d’une libération du sucre, a permis aux importateurs de bien se positionner dans le marché local.

Ceci a permis de bousculer le marché qui était sous le monopole de la compagnie sucrière sénégalaise (Css). En effet, depuis quelques temps, le président de la République a mis à contribution les importateurs de sucre. Ces derniers, officiant dans le marché avec liberté parce que le DIPA étant libéralisé, ont poussé la Css à revoir ses prix.

De ce fait, de 545.000 Fcfa la tonne, le prix a été revu à la baisse à 505.000 Fcfa la tonne d’où une baisse de 40.000 Fcfa sur chaque tonne. Cette baisse, imposée à la Css qui s'agite comme pas possible par la concurrence des importateurs qui vendent moins cher le sucre, a occasionné une baisse au niveau du kilo de sucre qui coûte maintenant 40 F de moins. Certains importateurs, sûrs de leur coup, proposent le kilo de sucre à 500 Fcfa. Une situation que digère mal la CSS qui se sent bousculée car le marché est ouvert et tous les importateurs peuvent maintenant exercer une concurrence loyale pouvant affaiblir la compagnie sucrière sénégalaise qui ne cesse de se sucrer sur le dos des sénégalais depuis tout ce temps, sinon comment comprendre cette baisse des prix uniquement parce que les importateurs proposent mieux que ce qui a été vendu depuis toujours ? Une question qui mérite réflexion avant notre retour plus détaillé sur la question du sucre au Sénégal.