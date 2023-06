Sénégal: Le RESTIC invite l'État à rétablir rapidement l'activité numérique et digitale

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le RESTIC lance un appel à l’état pour " la levée de toutes les restrictions à la liberté d’usage des plateformes numériques de messagerie instantanée comme garants des libertés économiques des citoyens sénégalais".



Le Rassemblement des entreprises du secteur des TIC d'insister sur l'impact économique d'une telle décision. "C’est des leviers de travail pour des milliers d’entrepreneurs individuels à la recherche de revenus pour leur survie". Ladite organisation de poursuivre " Avec les restrictions imposées à nos concitoyens dans ces périodes d’instabilité politique, l’usage des réseaux sociaux et surtout de la messagerie instantanée est indispensable dans les liens sociaux et économiques pour assurer la continuité des transactions surtout pour l’économie informelle qui constitue plus de 40% des emplois et des revenus générés par nos économies en Afrique. Par ailleurs, la disponibilité de la bande passante en milieu urbain a favorisé le travail décentralisé non-présentiel en relation avec l’essor de l’économie numérique et digitale. Déjà le secteur de la relation – clientèle dans le sous – secteur des centres d’appel utilise de plus en plus les plateformes numériques de messagerie".





Enfin, ledit rassemblement d'appeler à " plus de dialogue et de concertation", pour dit-il, " une régulation non – restrictive de l’activité numérique et digitale durant des moments de tension politique afin d’éviter une rupture brutale des transactions qui génèrent des manques à gagner substantiels pour les individus et ménages souvent vulnérables".