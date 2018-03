Sénégal : " La croissance économique reprend des couleurs " (Moustapha Sène, Directeur DPEE)

Le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, a organisé ce jour à Dakar, "un point économique sur la situation économique, les perspectives à moyen terme et les implications pour la politique économique du Sénégal."



La rencontre s’est tenue en la présence du sécrétaire général du ministère des finances, Bassirou Samba Niasse venu représenter le ministre Amadou Ba, ainsi que du patron de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE), Serigne Moustapha Sène.



"Les agrégats macroéconomiques récents du Sénégal ont connu un changement à la faveur de la révision du taux de croissance du PIB réel de l’année 2017, initialement prévu à 6,8 %", et qui s’est positioné à 7,9% ", nous dira le directeur de la DPEE. mais il y’a quelques difficultés qui seront pris en compte , mais cette réunion prendra en compte le secteur privé pour avoir la meilleure démarche…



Ce point organisé sur la situation économique, a été aussi l’occasion de déduire les perspectives à moyen terme et les implications pour la politique économique.



Se prononçant sur l’endettement du Sénégal, le directeur de la DPEE, Serigne Moustapha Sène, dira que " si notre pays va davantage sur le marché financier cela libérera un peu d’espace, c’est à dire que la concurrence va se déserrer pour l’accès au fond … Nous devons aussi voir si nous pouvons bien mener nos projets et nous pensons que tous nos projets présentés à l’international seront exécutés à bon escient afin que demain nous ayons suffisament de ressources pour gérer la dette... "