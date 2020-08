Sénégal/Irrigation au Sahel : 6 pays combinent leurs efforts pour une agriculture de qualité.

Selon le communiqué, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, Sénégal et le Tchad, membres du Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (Cilss) ont convenu dans une déclaration commune appelée la « Déclaration de Dakar », de combiner leurs efforts pour accroître le rythme et la qualité des investissements dans l’agriculture irriguée, sur la base d’une approche participative et systémique de résolution des problèmes et de développement de solutions adaptées.



C’est ainsi que les six pays ont mis en place avec leurs partenaires, le programme régional dénommé ‘’Initiative pour l’Irrigation au Sahel-2iS’’. Placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de équipement Rural, le PARIIS Sénégal adopte une approche régionale basée sur le concept de « solutions d’irrigation » pour une agriculture irriguée productive, durable et rentable pour la création d'emplois et la sécurité alimentaire.



Il s’agit à terme, d’améliorer les capacités de planification, d’investissement et de gestion des parties prenantes et d’accroître les superficies aménagées pour la performance des systèmes irrigués.



De façon spécifique, la mise en œuvre du PARIIS, informe le communiqué, devra favoriser l’amélioration de la mobilisation des eaux pluviales et des eaux de crue à des fins agricoles dans les zones de bas-fonds et une submersion contrôlée pour le riz flottant et les cultures de décrue.



Le projet permettra également de mettre en place des aménagements hydro agricoles de petite et moyenne tailles gérés par les communautés villageoises (PIV) ainsi que de grands aménagements hydro agricoles avec une bonne maîtrise de l’eau. Les principaux bénéficiaires du Projet, renseigne toujours le communiqué, sont les exploitations agricoles familiales et leurs organisations ainsi que les structures partenaires.



Les 3 composantes du PARIIS s’articulent autour de la modernisation du cadre institutionnel, du financement de solutions d'investissement dans l'irrigation et enfin, la gestion des connaissances et la coordination.



L’objectif de cette réunion, selon le communiqué, est de procéder à l’installation officielle de la plateforme multi-acteurs sur la gestion des connaissances dans le sous-secteur de l’irrigation dans la région de Matam.

Pour rappel, le PARIIS au Sénégal intervient dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Matam, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor à travers des Zones d’Intervention Prioritaires.